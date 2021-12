José Mourinho ha perso solo una delle 45 gare casalinghe da allenatore in Serie A (34 vittorie, 10 pareggi): le prime 38 sono arrivate sulla panchina dell’Inter, che affronterà per la prima volta da ex e per la prima volta disputerà un incontro con i nerazzurri in campo dal trionfo in Champions League il 22 maggio 2010.