L’Hellas sbanca il Penzo e ottiene il primo successo in trasferta. Il tocco sotto misura di Ceccaroni apre le marcature per il Venezia al 12’, poi è Crnigoj a finalizzare la ripartenza con il raddoppio. Prima della mezz’ora Henry anticipa Montipò in uscita e trova la terza rete. L’attaccante è protagonista anche nella seconda frazione, quando un suo colpo di testa nella porta sbagliata beffa Romero e riporta in gara gli ospiti. Caprari segna su rigore, una doppietta di Simeone regala i tre punti a Tudor

PAGELLE