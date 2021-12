Al Dall'Ara è sfida tra squadre affacciate all'Europa. Mihajlovic perde Arnautovic e lo sostituisce con Barrow rifornito da Sansone e Soriano. Gioca Dijks al posto di Hickey. Italiano si affida al solito Vlahovic spalleggiato da Sottil e Gonzalez. C'è Maleh in mezzo, dietro si rivedono dall'inizio Milenkovic e Odriozola. Diretta alle 12.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD