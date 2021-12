Probabili formazioni Genoa-Sampdoria

Recuperi importanti in casa rossoblù, con Sheva che può contare sui rientri di alcuni uomini fondamentali. Dei 10 calciatori che non hanno preso parte alla sfida con la Juve, l’allenatore ucraino recupera per il derby Criscito, Sturaro e Badelj che hanno ottime chance di partire dal primo minuto. Molto probabilmente inoltre recuperano anche Destro, Kallon e forse anche Maksimovic . Resta da capire quanto Sheva voglia correre il rischio di rischiare giocatori che vengono da lunghi stop: se su Destro la decisione verrà presa solo dopo la rifinitura, per gli altri due è difficile pensare a un inizio dal primo minuto.

Sampdoria, un dubbio per reparto per D'Aversa

Un dubbio per reparto per Roberto D’Aversa. Il primo riguarda la difesa, dove il giapponese Yoshida è in vantaggio nel ballottaggio con Ferrari. A centrocampo, invece, il dubbio riguarda la presenza dal primo minuto di Ekdal (favorito) o Verre: nel caso in cui la scelta ricadesse sull’italiano, allora Candreva verrebbe spostato a destra con Thorsby impiegato al centro. In attacco è certo del posto Gabbiadini: al suo fianco Quagliarella e Caputo si contendono una maglia da titolare con il primo favorito.