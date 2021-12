Sheva: "Bisogna avere cuore caldo e testa fredda"

È tempo di vigilia di derby per il Genoa di Andriy Shevchenko , che venerdì sera alle 20:45 scenderà in campo contro la Sampdoria di Roberto D'Aversa. L'allenatore ucraino, che da quando è arrivato sulla panchina dei rossoblù ha ottenuto un pareggio e tre sconfitte, proverà a centrare il primo successo proprio contro i blucerchiati: " Mi aspetto una gara molto calda, molto intesa - ha esordito Sheva sui canali ufficiali del club. Servirà grande spirito, convinzione e grande coraggio". Una spinta in più l'ex attaccante del Milan se l'aspetta dai tifosi e soprattutto dalla Gradinata Nord, ormai sold out da giorni: " Questo supporto che ci hanno mostrato ci dà speranza, ci dà voglia di vincere e di lottare ".

Shevchenko: "Criscito e Destro sono a disposizione"

Novità importanti anche dall'infermeria, con Shevchenko che recupera due pedine fondamentali per la sua squadra: "Ritornano con noi Criscito e Destro. Domenico è molto più avanti, valuteremo le sue condizioni nell'allenamento di giovedì. Così come verranno valutate quelle di Destro che si allenerà con il gruppo. Speriamo che saranno pronti entrambi". In chiusura Sheva "svela" come bisogna giocare una partita del genere, lui che è il miglior marcatore dei derby di Milano: "Si deve scendere in campo con il cuore caldo, però con la testa fredda. Queste gare sono molto sentite dai tifosi: vanno preparate al meglio e giocate con coraggio".