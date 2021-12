D'Aversa: "Nella burrasca ognuno prenda un remo"

Ha l'opportunità di rialzare la testa la Sampdoria di Roberto D'Aversa , che non sta vivendo un periodo molto positivo. L'arresto di Ferrero a inizio settimana ha destabilizzato ancor di più l'ambiente, che si prepara ad affrontare il derby contro il Genoa di venerdì sera. Nella conferenza stampa della vigilia l'allenatore blucerchiato ha esordito con un pensiero nei confronti del suo, ormai ex, presidente: "In questo momento sembra tutto nero, ma voglio vedere le cose a colori. La prima riflessione è per Ferrero, per cui provo stima professionale e umana : spero che questa situazione si risolva velocemente. La seconda la voglio fare per la Sampdoria: sono davvero orgoglioso di essere l'allenatore di un club che sta mostrando grande compattezza. L'ultima è per i tifosi: ci sarà bisogno di voi. Siamo nella burrasca, ma oguno deve prendere un remo ".

D'Aversa: "Fisicamente stiamo bene, lo dicono i numeri"

In seguito D'Aversa introduce la partita di venerdì sera: "Dobbiamo arrivare carichi di tensione, sotto l'aspetto della motivazione non va preparata. Per portare a casa la vittoria conta molto la voglia di vincere i duelli e di essere superiore agli avversari, non molto l'aspetto tattico. In questi giorni mi sono confrontato con i miei ragazzi, hanno voglia di uscire da uomini da questa situazione". In chiusura l'allenatore blucerchiato commenta la condizione fisica della sua squadra: "Stiamo bene, lo dicono i dati e lo abbiamo dimostrato in ogni partita. Abbiamo sempre finito in crescendo, ma all'aspetto fisicco va abbinato quello mentale".