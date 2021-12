Dopo l'eliminazione dalla Champions, l'Atalanta si rituffa in campionato con l'obiettivo di restare agganciata ai primi posti. Gasperini sceglie Muriel titolare, ma con lui non c'è né Ilicic né Zapata: gioca Miranchuk. Sorprende anche Tudor: recupera Barak, che però parte dalla panchina, così come Miguel Veloso. A centrocampo gioca Ilic, in attacco c'è Lasagna con Simeone. Calcio d'inizio alle 15