Zanetti punta su Ampadu in difesa e conferma Herny in avanti, Allegri ritrova De Sciglio e ripropone il 4-2-3-1 con Dybala alle spalle di Morata. Le probabili formazioni di Venezia-Juventus

Il Venezia per lasciarsi alle spalle le tre sconfitte consecutive, l’ultima pesantissima contro il Verona (da 3-0 a 3-4), la Juventus per continuare la risalita in classifica dopo gli ultimi due successi contro Salernitana e Genoa. Al Penzo, ore 18, il Venezia di Zanetti (15 punti) sfida i bianconeri (27 punti) di Max Allegri nella 17^ giornata di campionato.

Venezia, Ampadu in difesa: in avanti confermato Henry Zanetti deve rinunciare allo squalificato Ceccaroni, in mezzo in difesa gioca Ampadu accanto a Caldara con Ebuehi favorito su Mazzocchi per il ruolo di terzino destro. A centrocampo Vacca va verso il forfait, in mezzo dunque spazio a Crnigoj, Busio e Kiyine. In attacco pesa l’assenza di Okereke, con Zanetti che nel tridente dà ancora fiducia a Henry insieme ad Aramu e Johnsen

VENEZIA (4-3-3) La probabile formazione: Romero; Ebuehi, Ampadu, Caldara, Molinaro; Crnigoj, Busio, Kiyine; Aramu, Henry, Johnsen. Allenatore: Zanetti.

La Juve ritrova De Sciglio: in attacco c'è Morata leggi anche Allegri: "Arthur out dopo ritardo in allenamento" Max Allegri ritrova Mattia De Sciglio, che sarà titolare a destra nella difesa a quattro insieme a Bonucci, De Ligt e Pellegrini. A centrocampo ancora assente l’infortunato McKennie, out anche il brasiliano Arthur, non convocato dopo che è arrivato in ritardo all’allenamento del sabato: nei due in mediana spazio allora a Locatelli e Rabiot. Cuadrado trova spazio come esterno offensivo di destra nei tre trequartisti, a sinistra gioca Bernardeschi mentre al centro c’è Dybala. Per il ruolo di prima punta Morata è favorito su Kean.