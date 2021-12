L'allenatore bianconero presenta la sfida di campionato: "Serve la giusta mentalità, altrimenti rischiamo di farci male. De Sciglio e Dybala stanno bene, McKennie invece torna la prossima settimana. Arthur è arrivato in ritardo all'allenamento e non sarà convocato"

Quale sarà il prossimo step che si aspetta dalla sua Juve?

"Il prossimo step è la gara di domani, che sarà complicata. Il Venezia è una squadra che in casa ha segnato molto, che gioca in maniera spensierata. Viene da una brutta sconfitta col Verona, giocano contro di noi e cercheranno di fare un’impresa storica. Noi dobbiamo metterci al pari con loro come mentalità e sul piano fisico, se sarà così poi è chiaro che le qualità tecniche emergeranno, ma bisognerà avere la mentalità giusta"

Come sta De Sciglio? Può giocare dall'inizio?

"Sta bene. McKennie invece si è allenato parzialmente in gruppo e si aggrega la settimana prossima. Ramsey è ancora fuori, poi gli altri stanno bene, a parte Arthur che stamane è arrivato in ritardo all'allenamento e non sarà convocato. Da martedì tonerà ad allenarsi con la squadra, sono cose che capitano durante una stagione"

Queste tre partite che mancano alla sosta vi possono mettere in difficoltà. Sono le tre partite per guarire?

"Non è una questione di guarigione. Siamo nettamente sotto media in fase realizzativa: servono maggiore lucidità e cattiveria. Si segna poco, ci si dovrà mettere più testa. Per fare un gol serve creare 5 occasioni. Domani se interpretiamo male la partita rischiamo grosso, ma i ragazzi hanno capito l'importanza, anche per il momento"

Se rientra De Sciglio si potranno vedere i due centrocampisti e i 4 davanti?

"Se giocherà De Sciglio è normale che Cuadrado sarà spostato più avanti e quindi Bernardeschi rimarrà a sinistra, dove paradossalmente fa meglio che a destra"