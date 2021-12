Probabili formazioni Atalanta-Roma

Tranne Gosens, tutti a disposizione per Gasperini che in attacco punta sul tridente Ilicic-Zapata-Pasalic. Mourinho recupera sia Ibanez che Smalling

L’Atalanta, tra le squadre più in forma del campionato, per allungare la striscia di vittorie consecutive in campionato, la Roma per dare continuità al successo sullo Spezia. I nerazzurri arrivano al match con 37 punti in classifica, i giallorossi con 28. La gara tra Atalanta-Roma, valida per la diciottesima giornata di campionato, si gioca sabato alle 15 al Gewiss Stadium.

Atalanta, tutti a disposizione tranne Gosens leggi anche Gasperini: "Noi l'anti Inter? Lo dicono gli altri" Tutta la rosa a disposizione di Gasperini, eccezion fatta per Gosens, che ha ampia scelta in vista della sfida con i giallorossi. Un dubbio per reparto per l’allenatore nerazzurro, iniziando dalla difesa dove Djimsiti e Demiral si contendono una maglia da titolare al fianco di Toloi e Palomino. A centrocampo ballottaggio Zappacosta-Hateboer a destra, in mezzo giocano De Roon e Freuler, a sinistra Pezzella favorito su Maehle. Tridente con Ilicic e Pasalic ai lati di Zapata.

ATALANTA (3-4-3) La probabile formazione: Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Pezzella; Ilicic, Zapata, Pasalic. Allenatore: Gasperini.

Roma, Smalling e Ibanez ok leggi anche Mou: "Differenza tra rose, non firmo per il pari" I dubbi per Mourinho riguardavano la difesa e sono stati sciolti solo all’ultimo. La presenza dal primo minuto di Ibanez era a rischio ma è stato scongiurato il forfait. A destra in mediana Karsdorp, in mezzo Veretout e Mkhitaryan oltre a Cristante e Vina a sinistra, in attacco ci sarà Zaniolo con Abraham. Recuperato Smalling, lui e Mancini sono le certezze del reparto arretrato assieme a Rui Patricio.