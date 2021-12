"La differenza fondamentale tra me e Gasperini è che lui lavora da sei anni all'Atalanta, io da sei mesi alla Roma. Significa anche non solo tanti allenamenti, ma dodici finestre di mercato contro una". Esordisce così in conferenza stampa José Mourinho parlando della sfida tra Atalanta e Roma di sabato alle 15. "Loro sono una società fantastica, molto stabile. Li avevo conosciuti come una squadra di metà classifica, ora sono da Champions League e che gioca per vincere lo scudetto. Noi abbiamo una proprietà nuova che secondo me sta facendo un lavoro fantastico". Lo Special One lancia un messaggio chiaro alla sua squadra: "Anche se c’è una differenza significativa tra le due società, c'è una cosa su cui non ho dubbi: noi possiamo vincere. Abbiamo uno spirito di squadra, che non dico unico, ma siamo una squadra fantastica da questo punto di vista. Guardando in panchina da una parte c'è qualità ed esperienza, hanno 25 titolari, e dall'altro lato, senza gli infortunati, ci sono tanti giovani con un numero ridotto di minuti in Serie A. Se mi chiedete non dico che voglio il pareggio, ma misurarmi con rispetto contro di loro. Andiamo a Bergamo per vincere".