Probabili formazioni Bologna-Juventus

Alle 18 si gioca al Dall'Ara: Mihajlovic ritrova Dominguez a centrocampo nel 3-4-2-1. Soriano e Barrow a supporto di Arnautovic. Nella Juventus Allegri non recupera Dybala e Chiellini: Kean sorpassa Kaio Jorge per affiancare Morata nel 4-4-2, con Locatelli ancora in dubbio a centrocampo, dove Arthur è favorito su Bentancur SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi

Separate da quattro punti, entrambe reduci da una frenata in campionato. Il Bologna ospita la Juventus allo stadio Dall'Ara nella seconda partita del sabato di Serie A. Alla sfida valida per la 18^ giornata i bianconeri ci arrivano con una striscia di 10 vittorie nelle ultime 10 gare di campionato contro i rossoblù: è la la striscia aperta più lunga nella competizione. La Juventus è anche la squadra che ha battuto il Bologna più volte in Serie A: 77 successi, contro i 48 pareggi e le 23 vittorie degli emiliani. La squadra di Mihajlovic ha perso le ultime due gare di campionato, mentre nell'ultimo turno il gruppo di Allegri ha pareggiato per 1-1 a Venezia. Fischio d'inizio alle 18.

La probabile formazione del Bologna leggi anche Mihajlovic: "Juve diretta concorrente, ho fiducia" Sono 24 i convocati di Mihajlovic per la sfida alla Juventus. Bologna che recupera Dominguez dopo il turno di squalifica: maglia da titolare a centrocampo nel 3-4-2-1 per l'argentino. Accanto a lui ci sarà Svanberg. Hickey è il favorito per un posto a sinistra mentre in attacco ci dovrebbe essere il duo Soriano-Barrow a supporto di Arnautovic. In difesa si va verso la conferma del trio Soumaoro-Medel-Theate.

BOLOGNA (3-4-2-1) probabile formazione: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All.: Mihajlovic



La probabile formazione della Juventus leggi anche Allegri: "Restiamo sereni, 21 gare per rimediare" A Bologna Allegri deve fare a meno di Dybala e Chiellini, entrambi non recuperati e fuori dalla lista dei convocati. Out anche Chiesa e Danilo: per i due appuntamento al 2022. Tornano a disposizione sia McKennie che Kulusevski: solo il primo però è pronto a partire dall'inizio, da esterno destro nel 4-4-2, mentre lo svedese comincerà dalla panchina. In attacco la seconda punta dovrebbe essere Kean, in vantaggio su Kaio Jorge per affiancare Morata. Con Locatelli non ancora al meglio, in vantaggio Arthur e Rabiot a centrocampo. Luca Pellegrini favorito su Alex Sandro per il ruolo di terzino sinistro.