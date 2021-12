"Dybala non ha niente e non vogliamo rischiarlo perché non si è mai allenato con la squadra, vedremo se sarà a disposizione con il Cagliari". Esordisce così Massimiliano Allegri, che nella conferenza stampa della vigilia del match di sabato pomeriggio con il Bologna ha annunciato l'assenza del suo numero 10. Ma la Joya non sarà l'unico calciatore a mancare: "Anche Chiellini difficilmente partirà con noi, così come Ramsey che ha un problema a un flessore. Locatelli, invece, ha un paio di allenamenti sulle gambe e devo vedere come sta. Chiesa e Danilo ovviamente saranno out anche se stanno lavorando bene, tutti gli altri sono arruolabili". Con l'assenza di Dybala Allegri dovrà ridisegnare il suo attacco: "Kulusevski non ha i 90 minuti nelle gambe perché ha perso un po' di peso, sarà in panchina. Devo valutare se giochera Morata o Kean e Kaio Jorge, che a Venezia ha giocato bene".