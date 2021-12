Probabili formazioni Juventus-Cagliari

Allegri dà un turno di riposo a Cuadrado, in difesa gioca De Sciglio mentre nel tridente offensivo spazio a Kean; Mazzarri deve rinunciare allo squalificato Marin. Le probabili formazioni di Juve-Cagliari SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI

Dopo il successo contro il Bologna, la Juventus (quattro risultati utili consecutivi, tre vittorie e un pareggio) cerca altri tre punti contro il Cagliari. Momento delicato per la squadra di Mazzarri, a caccia di riscatto dopo il brutto ko con l’Udinese, il secondo consecutivo in campionato. Bianconeri che arrivano al match con 31 punti, rossoblù con 10. Fischio d’inizio di Juve-Cagliari previsto per le ore 20.45.

Juve, De Sciglio e Kean titolari leggi anche Allegri: "Dybala è ancora out. E su De Ligt..." Non ci saranno gli infortunati Dybala, Danilo, Chiesa e Chiellini, Allegri schiera De Sciglio nel ruolo di terzino destro, con Alex Sandro sul lato opposto e Bonucci e De Ligt in mezzo. Inizio in panchina per Cuadrado, diffidato. A centrocampo maglia da titolare per McKennie nel ruolo di mezzala destra, con lui Locatelli play e Rabiot a sinistra. In attacco tridente composto da Bernardeschi, Morata e Kean.

JUVENTUS (4-3-3) La probabile formazione: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Kean. Allenatore: Allegri.

Cagliari, squalificato Marin leggi anche Cagliari in ritiro, non convocati Godin e Caceres Godin e Caceres non convocati per il ritiro, in casa Cagliari c’è il dubbio sul recupero di Nandez, assenza certa invece quella dello squalificato Marin. Nel 4-4-2 rossoblù spazio, da destra a sinistra, a Zappa, Ceppitelli, Carboni e Lykogiannis. A centrocampo, a destra, spazio a Bellanova, in mezzo Deiola e Grassi, a sinistra c’è Dalbert. In avanti tandem composto da Pavoletti e Joao Pedro.