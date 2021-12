Finisce senza gol la sfida di Marassi. La squadra di Gasperini chiude il 2021 con un punto che rischia di veder scappare via le prime della classe: numerosi i tentativi per l'Atalanta nell'arco della partita, ma Sirigu è stato impegnato seriamente solo un paio di volte. L'occasione più importante poco prima del 90', con il colpo di testa alto di Demiral. Il Genoa sale a 11 punti e resta in zona retrocessione

PAGELLE