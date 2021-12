Dopo il duro sfogo del direttore sportivo Capozucca, che ha spiegato come quella con l'Udinese sia stata l'ultima partita con la maglia rossoblù per alcuni giocatori, la società ha optato per il ritiro in vista del match di martedì alle 20.45 contro la Juventus: out Nandez a causa di un infortunio al flessore della gamba sinistra

La pesante sconfitta interna per 4-0 contro l'Udinese rischia di avere strascichi importanti nel proseguo della stagione del Cagliari. Lo ha detto chiaramente nel post partita il direttore sportivo Stefano Capozucca, che ha confermato Walter Mazzarri in panchina, ma ha chiarito che per alcuni giocatori si sia trattato dell'ultima partita con la maglia rossoblù. In attesa di capire se ci saranno delle esclusioni, la prima decisione nell'immediato è stata quella di andare in ritiro, con la squadra che si è ritrovata nella giornata di domenica e resterà insieme fino a martedì sera. Alle 20.45 il Cagliari sarà infatti atteso all'Allianz Stadium dalla sfida contro la Juventus, l'ultima gara di un girone d'andata che (in caso di nuova sconfitta) potrebbe chiudersi con il magrissimo bottino di 10 punti.