L'allenatore bianconero fa il punto sugli infortunati: "Paulo non ha lavorato con la squadra e non ha senso rischiarlo. Lui, Danilo, Chiesa e Chiellini torneranno a disposizione dal 30 dicembre". E poi risponde a Raiola, che ha parlato di De Ligt pronto a fare un passo avanti nella sua carriera: "Sì, domani deve fare gol"

Ha chiesto qualcosa in particolare alla squadra?

"È delicata perché ci sono le vacanze, son tutti dietro a preparare le valige per partire. Invece quello che conta è la partita di domani, il Cagliari come valori tecnici non merita la classifica che ha. Hanno attaccanti ad esempio che sono tra i migliori nelle squadre della parte destra della classifica. Se crediamo che domani sia una partita facile, sbagliamo. Bisogna fare una partita di grande attenzione, non possiamo permetterci un altro passo falso in casa"

Un punto sugli indisponibili? De Sciglio e Bentancur dall’inizio?

"Quelli che erano a Bologna saranno qui. De Sciglio e Bentancur stanno bene, domattina valuterò perché tra l’altro abbiamo anche Cuadrado diffidato"

In tempi non sospetti aveva previsto l'Inter campione d'inverno. Riesce a fare previsioni anche sul futuro della Juventus?

"Non ci voleva molto a capire che l'Inter fosse favorita... Intanto noi cerchiamo di vincere domani, poi pensiamo a gennaio e febbraio. E' normale che il 28 febbraio, lì si potrà dire se saremo in lotta per le prime quattro posizione oppure se saremo distaccati. In questi mesi ci sarà molto da fare, perchè ci giocheremo la stagione. Però tutto passerà dalla partita di domani, altrimenti la partita di Bologna verrà vanificata. Stiamo meglio fisicamente, direi che la vittoria di Bologna ci ha dato uno spirito diverso e domani dovremo fare un'altra partita da squadra, migliorando tecnicamente"

Raiola ha detto che De Ligt è pronto per fare un altro passo. Non trova indelicato fare queste dichiarazioni in un periodo del genere?

"Deve fare un altro passo? Sì, domani deve fare gol"

Dopo la vittoria di Bologna c'è più ottimismo?

"Siamo sempre ottimisti, non è che siamo diventati scarsi. Siamo in questa posizione di classifica perchè ci mancano quei punti contro le ultime cinque della classifica. A Bologna abbiamo fatto una bella partita anche sotto il profilo caratteriale e non era semplice. Domani però è un'altra partita, diversa sotto il profilo psicologico. Affrontiamo il Cagliari che viene da due brutte sconfitte, contro una squadra che non ha quel valore che si è visto nelle ultime due partite. Dovremo essere bravi e fare una partita seria. Bilancio? Vediamo se domani sera riusciremo ad arrivare a 34 punti. E' normale che in campionato siamo indietro, ma l'unica cosa che possiamo fare è guardare avanti. Magari facendo un filotto, potremo sistemare le cose"

Come vede De Ligt anche alla luce delle dichiarazioni di Raiola?

"Io non ho sentito l'intervista. Posso dire che De Ligt sta crescendo, a Bologna ha fatto degli interventi da grande difensore. Ha 22 anni e può solo crescere, lui come tanti altri giocatori. Questo deve essere l'obiettivo e su questo dobbiamo lavorare. Poi per quanto riguarda il mercato, chi vivrà vedrà"

Come stanno Kulusevski e Dybala?

"Kulusevski è entrato bene a Bologna. Per quanto riguarda Dybala, stamattina non ha lavorato con la squadra e andare a prendersi un rischio domani non ha senso. Paulo, Danilo, Chiesa e Chiellini sicuramente il 30 saranno con la squadra, poi vedremo anche Ramsey che in questo momento è ancora fuori"

In casa non avete ottenuto grandi risultati. Si sente anche la mancanza di un pubblico non così caldo?

"Direi di no. Il pubblico l'abbiamo sentito, sono stati molto vicini anche nei momenti di difficoltà. E poi dobbiamo essere noi a trascinarli, dobbiamo fare una prestazione che regali entusiasmo anche ai tifosi. Però domani abbiamo bisogno anche di loro perchè è una partita importante"

Quanto si potrebbe migliorare la squadra nel mercato di gennaio?

"Con i se non si va da nessuna parte. Arrivabene ha detto certe cose, io ho confermato che la rosa è ottima e con questi bisogna arrivare a giugno e migliorare. Abbiamo cinque mesi per farlo e su questo dobbiamo essere concentrati"

Il mancato rinnovo di Dybala ti preoccupa?

"So solo che c'è stato un incontro qualche giorno fa con il procuratore, non ho parlato però con la società e non so quali siano gli sviluppi. Ci sono dei colloqui perchè si tratta di un contratto importante, c'è stata un'investitura su Paulo ma penso che questo sia tutto normale"

Stai facendo un lavoro di ricostruzione, un po' diverso rispetto agli anni precedenti. Come ti stai trovando?

"Mi trovo bene, è divertente. Mi fa sentire più giovane. Ma una cosa del genere mi era già successa al Milan, quando avevano smesso i campioni e abbiamo fatto il terzo anno con giocatori completamente diversi. Settimana scorsa abbiamo lavorato bene sia fisicamente che tatticamente, piano piano ne usciremo fuori. Già negli allenamenti si vede un po' più di fiducia e questo si riflette poi in partita"

E' soddisfatto del rendimento di Kean?

"Kean domani dovrebbe giocare e sono soddisfatto soprattutto di come ha giocato a Bologna a livello caratteriale. Si è messo a disposizione della squadra e ha fatto una buona partita. Sono contento anche degli altri che hanno giocato, con la voglia di migliorare sia sotto l'aspetto tecnico-tattico, ma anche con la voglia di recuperare punti in classifica"

I giocatori in scadenza sono diversi. Alla lunga, questo non rischia di condizionare?

"Il futuro scritto non ce l'ha nessuno e non condiziona assolutamente. Nessuno ha deciso chi deve rimanere e chi deve andare via. C'è solo da pensare a cosa c'è da fare in campo, poi ci sarà il tempo per pensare al futuro. Non c'è nessun problema sotto questo aspetto"

Infine, una battuta sul panettone e sugli auguri di Natale

"Io mi porto avanti, il panettone lo mangio già a ottobre perchè non si sa mai. Siccome sono un goloso, mangio già prima e poi vediamo cosa succede"