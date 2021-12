Probabili formazioni Roma-Sampdoria

Mourinho galvanizzato dal poker rifilato all'Atalanta vuole chiudere in bellezza il 2021 regalando ai propri tifosi un altro successo. L'Olimpico riceve una Samp che perde alcuni pezzi: Audero dovrebbe lasciare i guanti a Falcone, Verre non convocato e Gabbiadini non al meglio della condizione. Si gioca alle 18.30

La Roma non vuole perdere il passo della Juve, la Samp ha bisogno di dimenticare il pareggio beffa rimediato a Marassi col Venezia. Visto lo stato di forma dei giallorossi, D'Aversa probabilmente firmerebbe per un punto all'Olimpico, che servirebbe ai blucerchiati per prendere le distanze dalla zona pericolosa della classifica.

Conferme per Mou, che presto ritroverà El Shaa Ieri è tornato per la prima volta dopo l'infortunio, parzialmente in gruppo, El Shaarawy. Buona notizia per gennaio. Contro la Samp vedremo in campo la stessa formazione che ha battuto l'Atalanta. Continua a mancare Lorenzo Pellegrini, per il resto dopo un periodo di emergenza sono tutti a disposizione. Confermatissimo in difesa Smalling, 9 partite da titolare condite da 7 vittorie di cui 5 clean sheet.

ROMA (3-5-2) Probabile formazione: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

Samp, problemi per Audero: in porta Falcone Cambio in vista in porta, con Audero che rientra nella lista dei convocati di D'Aversa ma non sta bene. Out Verre, non convocato. Gabbiadini non è al meglio ma proverà fino all’ultimo a mettersi a disposizione. In pole position il tandem Quaglia-Caputo.