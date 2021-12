Dopo un inizio promettente il primo tempo è scivolato via senza grandi emozioni e con i due portieri praticamente inoperosi. Nella Samp fuori Ekdal per infortunio, al suo posto Ferrari. Abraham non ce la fa, al suo posto Felix Afena Gyan. Per la Sampdoria clamoroso palo di Candreva da centro area. Falcone respinge su Zaniolo e Afena Gyan in pochi secondi

INTER-TORINO LIVE VERONA-FIORENTINA LIVE