Dopo il pari con la Juventus, seconda gara consecutiva in casa per l'Udinese che affronta il Venezia sconfitto nella prima giornata allo stadio Maradona. Gotti schiera Stryger Larsen dal 1' al posto di Udogie. Panchina per Okaka e Deulofeu. Tra gli ospiti le novità Busio, Okereke e Henry in una formazione rivoluzionata rispetto a quella vista a Napoli