Probabili formazioni di Atalanta-Torino

I nerazzurri con Pasalic alle spalle del tandem offensivo Zapata-Muriel, Juric invece punta su Pobega e Brekalo come trequartisti. Le probabili formazioni di Atalanta-Torino (ore 20.15), recupero della 20^ giornata di campionato

L’Atalanta impegnata nella rincorsa verso un posto in Europa sfida il Torino di Juric nel recupero della 20^ giornata di Serie A in programma questa sera al Gewiss Stadium con fischio d’inizio alle ore 20.15. I nerazzurri, tornati al successo al Penzo conto il Venezia nell’ultimo turno di campionato, si trovano all’ottavo posto in classifica a quota 54 punti; i granata, che nell’ultima giornata hanno battuto lo Spezia, sono invece in undicesima posizione con 43 punti.

Atalanta, Gasperini con la coppia Zapata-Muriel leggi anche Juric: "Gasperini mi ha insegnato tutto" 3-4-1-2 per i nerazzurri, con Gasperini che punta su Scalvini, Demiral e Palomino nei tre davanti a Musso; sugli esterni di centrocampo spazio a Hateboer a destra e Zappacosta a sinistra, in mezzo De Roon con Freuler. L’allenatore nerazzurro sembra intenzionato a confermare la coppia colombiana in attacco, con Zapata e Muriel che vanno verso una maglia da titolare; alle loro spalle agirà Pasalic nella posizione di trequartista, mentre dovrebbe partire dalla panchina Boga.

ATALANTA (3-4-1-2) La probabile formazione: Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Zapata, Muriel. Allenatore: Gasperini.

Torino, Pobega e Brekalo i trequartisti leggi anche Lotta Champions ed Europa League: il calendario Qualche cambio di formazione nei granata, con Juric intenzionato a fare un po’ di turnover dopo la gara vinta con lo Spezia. In difesa, davanti a Milinkovic-Savic, dovrebbero agire Buongiorno e Rodriguez ai fianchi di Bremer; a centrocampo spazio ancora a Singo a destra con Vojvoda a sinistra, in mezzo Lukic e Mandragora. In attacco a Brekalo e Pobega il compito di assistere l’unica punta Sanabria.