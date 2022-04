Juric: "Gasperini mi ha insegnato tutto"

Una sfida dal sapore speciale contro quello che è stato il suo maestro. In Atalanta-Torino Ivan Juric ritrova Gian Piero Gasperini, a cui è legato da un bellissimo rapporto: "Lo ringrazierò per tutta la vita, mi ha insegnato tutto, mi ha fatto imparare tantissime cose a livello umano e professionale. È un grande stimolo giocare contro di lui", sottolinea ai microfoni di Torino Channel l’allenatore granata, che proverà a rifarsi della sconfitta dell'andata: "In quella gara abbiamo subito una beffa all'ultimo, ora vogliamo riprovarci, cercando di conquistare punti". Torino che si presenta al match – recupero della 20^ giornata di Serie A, gara non disputata lo scorso 6 gennaio per l'elevato numero di positivi al Covid tra i granata – di mercoledì sera alle ore 20.15 con 43 punti che gli valgono l’undicesimo post in classifica: "Approcceremo alla partita con la solita concentrazione, vogliamo far vedere il nostro gioco e daremo il massimo".