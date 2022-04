Spunto di Praet in apertura che sorprende la difesa atalantina. Palla in mezzo e tocco di Sanabria. Atalanta che cerca punti per l'Europa. Gasperini conferma l'attacco colombiano Muriel-Zapata con Pessina in appoggio. In difesa resta fuori Demiral e gioca centrale Palomino. Juric conferma buona parte del Toro che ha battuto lo Spezia. Le novità sono Ola Aina e Praet al posto di Vojvoda e Seck. Confermato in porta Milinkovic Savic

