Al Dall'Ara l'Inter recupera la gara della 20^ giornata che potrebbe regalarle il primo posto in classifica in caso di successo. I nerazzurri partono fortissimo: dopo appena 3' la sblocca Perisic con un grandissimo gol, poco dopo Dimarco va vicino al raddoppio. Prima della partita un problema muscolare ha fermato Handanovic, che non ce la fa: tra i pali Radu. Anche Bastoni non è al meglio, gioca Dimarco. Diretta su Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD