Il Sassuolo cala il pokerissimo al Castellani e ottiene la sua prima vittoria del 2022. In avvio la rete di Henderson risponde a quella di Berardi dagli 11 metri, poi è Raspadori a portare in vantaggio ancora gli ospiti: sterza sul destro e trova l'angolo basso, battendo Vicario. L'attaccante segna anche la doppietta a porta vuota nel secondo tempo, poco dopo il gol trovato dal neo-entrato Scamacca che fissa il 5-1 nel finale. L'Empoli chiude in 10 per il rosso a Viti

PAGELLE