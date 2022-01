L'Inter batte 2-1 la Lazio e torna al primo posto della classifica con ancora una partita in meno. Decidono la sfida due difensori: dopo un gol annullato e una grande chance per Lautaro, sblocca Bastoni con un gran mancino da fuori area. Immobile sorprende la difesa nerazzurra per il pari al 35' su assist di Cataldi, ma Skriniar segna il 2-1 di testa su assist dello stesso Bastoni dalla sinistra

PAGELLE