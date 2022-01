I rossoneri giocano un'altra grande gara e conquistano momentaneamente il primo posto. Il Milan apre le marcature con Ibrahimovic a porta vuota, ben imbeccato da Leao. Il portoghese effettua anche l'assist per il raddoppio di Theo Hernandez, incontenibile nella discesa sulla sinistra e poi letale col mancino. Lo stesso ex Real segna il 3-0 su calcio di rigore (espulso Svoboda) e il Venezia chiude in 10

PAGELLE