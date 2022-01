Probabili formazioni di Atalanta-Inter

Alle 20:45 al Gewiss Stadium andrà in scena la "sfida scudetto" (come l'ha definita Inzaghi) tra Atalanta e Inter. Nella Dea tornano titolari Demiral, Freuler e Hateboer, mentre Inzaghi torna a schierare Calhanoglu dal primo minuto. In attacco, la coppia scelta è Lautaro Martinez-Sanchez

Nel posticipo della domenica di Serie A, al Gewiss Stadium andrà in scena Atalanta-Inter. Simone Inzaghi l'ha definita una "sfida scudetto". L'Inter arriva forte del primo posto in classifica e delle otto vittorie consecutive in campionato; l'Atalanta, quarta a nove punti di distanza dalla capolista, ha l'occasione in casa per poter ridurre il gap e continuare a stupire. Ci si aspetta una grande partita a Bergamo: calcio d'inizio alle 20:45.