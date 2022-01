Umberto Marino, dg dell'Atalanta: "Oggi gara importante per la classifica, per noi è rilevante per restare agganciati al treno Champions. Ilicic, Malinovskyi out? Al di là delle assenze il segnale che esce stasera è che si può giocare a calcio - le sue parole a DAZN -. Oggi ci sono 7 assenti, ce n'erano 9-10 mercoledì in coppa, a Udine ne mancavano 5. Dobbiamo esser bravi e attenti. Potremmo citare Platone e dire che per essere brave persone non basta rispettare le leggi ma anche essere responsabili nei comportamenti. E noi dobbiamo far parlare il campo, dare dei segnali positivi perché il calcio italiano è importante per il Paese".