Fiorentina-Genoa, le probabili formazioni

Italiano con il solito 4-3-3, con Nico Gonzalez e Saponara ai lati di Vlahovic. In mezzo al campo spazio a Pulgar con Bonaventura e Maleh. Genoa con Konko in panchina al posto dell'esonerato Sheva: Yeboah favorito su gli altri attaccanti per far coppia con Destro. Calcio d'inizio alle 20:45, diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K (sul canale 213 di Sky Q). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW.

La 22^ giornata si chiude con la sfida del Franchi tra la Fiorentina e il Genoa, due squadre alla ricerca di punti pesanti in campionato. La formazione di Italiano è reduce dalla vittoria del Maradona in Coppa Italia contro il Napoli e insegue tre punti che la riporterebbero al sesto posto in classifica, a -6 dalla Juve quinta ma con una partita in meno. In casa viola c'è tanta voglia di riscatto dopo il pesante 4-0 subito a Torino nell'ultima giornata. Aria di rinnovamento, invece, in casa rossoblù: dopo l'esonero di Sheva si attende l'arrivo del nuovo allenatore Labbadia. Ma, nel frattempo, la classifica resta deficitaria: penultimo posto a quota 12 punti, a -6 dal quartultimo che vale la salvezza. Fischio d'inizio alle ore 20.45, diretta su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW.