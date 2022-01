Genoa, ufficiale l'esonero di Shevchenko

Andriy Shevchenko non è più l'allenatore del Genoa: il club rossoblù ha deciso di interrompere il rapporto con l'ex attaccante del Milan, arrivato in Serie A a inizio novembre. A Firenze, lunedì sera, in panchina ci sarà Abdoulay Konko, assistito da Roberto Murgita. L'obiettivo resta però quello di convincere Bruno Labbadia

Il Genoa ha esonerato Andriy Shevchenko. La posizione dell'allenatore ucraino era fortemente in bilico dopo la sconfitta nel derby di campionato contro lo Spezia e il ko in Coppa Italia contro il Milan non ha aiutato la dirigenza a cambiare idea. Arrivato al Genoa il 7 novembre per prendere il posto di Davide Ballardini e legato al club da un contratto fino al 30 giugno 2024, Shevchenko ha conquistato in 10 partite sulla panchina rossoblù 3 punti, senza mai conquistare in campionato la vittoria che al Genoa manca dallo scorso 12 settembre (unico successo della sua gestione, l'1-0 di Coppa contro la Salernitana). Numeri che hanno messo in discussione la posizione dell'allenatore ucraino fino alla scelta della società.