La reazione dopo il pesantissimo ko contro il Torino nell'ultimo turno è già arrivata in Coppa Italia, con il bel successo ai tempi supplementari sul campo del Napoli. Adesso la Fiorentina vuole ripartire anche in campionato: nel Monday night della 22^ giornata i viola saranno impegnati al Franchi contro il Genoa, in una sfida da affrontare con l'atteggiamento giusto, come chiarito da Vincenzo Italiano in conferenza stampa: "Da Napoli ci portiamo dietro tante cose belle, abbiamo tenuto bene il campo in dieci uomini e anche durante i tempi supplementari abbiamo dimostrato grande maturità - ha spiegato l'allenatore della Fiorentina -. Più di ogni altra cosa mi premeva ritrovare la squadra che eravamo abituati a vedere, con lo spirito giusto e l'atteggiamento che voglio. Può capitare di sbagliare una partita, ma con il Torino eravamo arrivati troppo sicuri di noi. Quello contro i granata è stato un ko che fa capire come non si debba mai abbassare la concentrazione. Ora affrontiamo il Genoa, una squadra in difficoltà che però ha giocatori di categoria che possono risolvere le partite in ogni momento. Per ottenere il massimo dovremo giocare con la stessa testa di sempre, vogliamo ripartire perché giochiamo in casa e dobbiamo tornare a vincere". Una battuta anche sul futuro allenatore rossoblù, Labbadia: "Posso dire poco di lui, so che è stato un grande centravanti. Abbiamo avuto qualche informazione su di lui da Piatek ma oltre a questo non posso dire".