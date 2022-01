Probabili formazioni Juventus-Udinese

La Juve ospita l'Udinese allo Stadium: all'andata finì 2-2, era la prima giornata di Serie A e al doppio vantaggio di Dybala e Cuadrado risposero Pereyra su rigore e Deulofeu. Oggi il "Tucu" è infortunato mentre la Joya e il colombiano figureranno nell'XI iniziale. Allegri deve sciogliere il ballottaggio Bernardeschi-Kulusevski. Cioffi senza lo squalificato Becao. Diretta Sky Sport, calcio d'inizio alle 20.45 TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

La Juve reduce dal ko in Supercoppa italiana all'ultimo secondo dei supplementari vuole ripartire dalla rimonta dell'Olimpico con cui aveva archiviato la 21^ giornata. Di fronte a sé la squadra di Allegri troverà un'Udinese decimata dai casi di positività che hanno inciso non poco nel 6-2 rimediato in casa dall'Atalanta. Match da non perdere, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 251, da gustare nella qualità ottimale su Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite) con la telecronaca di Andrea Marinozzi e il commento di Luca Marchegiani. Inviati a bordocampo Giovanni Guardalà e Paolo Assogna.

Juve, Bonucci out. Ballottaggio Berna-Kulu vedi anche Allegri: "Dybala? Rinnovo si conquista in campo" Allegri in conferenza è stato piuttosto chiaro: "Stanno tutti abbastanza bene tranne Danilo e Bonucci. Pellegrini potrebbe giocare dall'inizio, ma c'è anche De Sciglio che come Alex Sandro ha fatto una buona partita in Supercoppa nonostante l'errore alla fine che nel calcio può accadere. Rientra Szczesny, ho il dubbio tra Bernardeschi e Kulusevski. Giocheranno De Ligt e Rugani". In attacco la coppia Dybala-Morata.

JUVENTUS (4-4-2) Probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Bentancur, Kulusevski; Dybala, Morata. All. Allegri

Udinese, Becao squalificato. Benkovic non convocato Cioffi perde in un colpo solo Samir (Watford) e De Maio (Vicenza) e non potendo contare sullo squalificato Becao la difesa a tre dovrebbe essere composta da Perez, Nuytinck e Zeegelaar, con Arslan, Walace e Makengo in un centrocampo a 5 che avrà sulle corsie laterali uno tra Molina e Soppy (a destra) e Udogie a sinistra. Attacco affidato al tandem Deulofeu-Beto. Non convocato il neo-arrivato Benkovic, ritenuto non ancora pronto da Cioffi. In porta ancora qualche dubbio su Silvestri, pronto Padelli.