Probabili formazioni di Roma-Cagliari

Mourinho lancia subito Sergio Oliveira, seconda da titolare per Maitland-Niles: in difesa torna Kumbulla dal primo minuto, mentre nella linea della trequarti c'è Zaniolo insieme a Pellegrini e Mkhitaryan. Nel Cagliari - decimato tra positività e infortuni - si vede Goldaniga per la prima volta

All'Olimpico di Roma, la Roma di Mourinho affronta il Cagliari: i sardi, che hanno messo in fila due successi consecutivi contro Sampdoria e Bologna, sono tornati ad alimentare la speranza di una salvezza ancora alla portata (soprattutto con questo spirito). I giallorossi invece sono chiamati al successo, dopo i due ko contro Milan e Juventus che adesso sono da lasciare alle spalle, per rilanciare la rincorsa all'Europa. Si prospetta dunque un match interessante. Calcio d'inizio alle ore 18 .

Lo Special One conferma il 4-2-3-1, con entrambi i nuovi acquisti giallorossi in campo. Maitland-Niles prenderà un posto nella corsia di sinsitra della difesa, mentre Sergio Oliveira si schiererà a centrocampo insieme a Veretout , compensando così l'assenza di Cristante squalificato. In difesa, insieme a Mancini , nel mezzo torna Kumbulla , che prende il posto di Ibanez squalificato.

Esordio per Goldaniga, torna Dalbert dal 1'

Sono nove le assenze in totale per Walter Mazzarri che si ritrova a preparare la sfida alla Roma con il gruppo decimato. Spazio quindi subito per il nuovo acquisto Goldaniga, mentre il giovane Altare metterà in fila la terza partita consecutiva da titolare. A centrocampo, rispetto al match contro il Bologna, cambiano i quinti: non più Bellanova e Lykogiannis, ma Nandez e Dalbert. Davanti, confermata la coppia Joao Pedro-Pavoletti.