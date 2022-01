Il Torino prova il colpo a sorpresa in questa finestra di mercato: l'obiettivo è l'uruguaiano Nandez del Cagliari. I due club sono in contatto per trovare un accordo: sul tavolo c'è l'ipotesi dello scambio di prestiti, con i granata pronti a offrire in cambio Baselli o Linetty

Il Torino studia il colpo Nahitan Nandez per rinforzare la rosa di Ivan Juric con un acquisto di peso e qualità. Il polivalente centrocampista del Cagliari è finito nel mirino della società granata che sta lavorando con la dirigenza sarda per cercare di trovare un accordo sulla base di uno scambio di prestiti: la trattativa, infatti, è nata parlando di una possibile cessione al Cagliari di Baselli, in prestito. Da lì le due dirigenze hanno intavolato l'ipotesi di inserire Nandez nell'affare. Il Torino, in alternativa a Baselli, è disposto a 'sacrificare' Karol Linetty. In caso di accordo, si tratterebbe di un grande colpo per il Torino, che si aggiudicherebbe un giocatore corteggiato - nelle scorse sessioni di calciomercato - da club come Tottenham, Atalanta e Inter. C'è da ricordare, inoltre, che i rapporti tra le due squadre in queste ore di mercato sono molto frequenti, dal momento che il Cagliari ha chiesto informazioni al Torino per Armando Izzo. Sull'asse Torino-Cagliari, quindi, i telefoni sono caldi e i contatti sempre più continui.