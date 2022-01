Probabili formazioni Salernitana-Lazio

Colantuono punta su Zortea, mentre in avanti coppia Gondo-Djuric. Emergenza difesa per Sarri, che schiera Hysaj in mezzo: in avanti Zaccagni è favorito su Felipe Anderson. Le probabili formazioni di Salernitana-Lazio (ore 18)

Colantuono schiera la sua Salernitana con un 3-5-2, con in difesa Vaseli, Delli Carri e Ranieri. A centrocampo a destra Zortea è favorito su Kechrida, a sinistra gioca Ruggeri, in mezzo Schiavone verso una maglia da titolare nel ballottaggio con Obi, con lui Di Tacchio e Kastanos. In attacco, coppia composta da Gondo e Djuric.

Lazio, emergenza in difesa. Zaccagni nel tridente

Maurizio Sarri è costretto a rinunciare ad Acerbi, Radu e Basic: due i ballottaggi principali, uno in difesa e l’altro in attacco. Dietro, il dubbio è legato al centrale che affiancherà Luiz Felipe, con Hysaj (per l’emergenza spostato in mezzo) favorito su Patric. A destra spazio a Lazzari, a sinistra c’è Marusic. A centrocampo Luis Alberto dal primo minuto insieme a Cataldi e Milinkovic-Savic; in attacco Pedro e Immobile sono sicuri del posto, mentre Zaccagni – il favorito – e Felipe Anderson si contendono l’altra maglia.