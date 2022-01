Salernitana-Lazio si gioca

Ora non ci sono più dubbi o condizionali. La partita tra Salernitana e Lazio si gioca, con i pullman delle due squadre in arrivo allo stadio. Il protocollo attualmente in vigore (quello che prevede che con 13 giocatori a disposizione la squadra possa scendere in campo, a meno che non intervenga la Asl) lo consente, ma lo avrebbe consentito anche il nuovo protocollo (quello per cui le Asl possono intervenire solo con una percentuale di positivi nel gruppo-squadra superiore al 35%). In ogni caso, i numeri per disputare la gara ci sono