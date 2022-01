Probabili formazioni di Venezia-Empoli

Nell'unico match delle 15 previsto in questa domenica di Serie A, si sfidano Venezia e Empoli. Zanetti, che deve affontare la positività al Covid di 4 tesserati della prima squadra, conferma il nuovo acquisto Cuisance, ma per Nani è ancora troppo presto. Andreazzoli, tra squalifiche, problemi fisici e qualche nuova scelta, ne cambia cinque rispetto al Sassuolo

Nel Venezia, colpito nella giornata di ieri con 4 tesserati della prima squadra positivi al Covid-19, cambi in vista rispetto al match perso contro il Milan. In difesa non potrà esserci lo squalificato Svoboda: al suo posto è pronto Caldara , che si affiancherà a Ceccaroni al centro, con Mazzocchi e Haps terzini. Centrocampo con Crnigoj , Ampadu e Busio . In attacco probabile trio composto da Aramu, Henry e Cuisance.

Non solo Nani: se il campione va in provincia

La probabile formazione dell'Empoli

leggi anche

Quattro nuovi positivi nel Venezia e nel Cagliari

Sono cinque i cambi previsti da Andreazzoli rispetto all'unidici titolare schierato contro il Sassuolo. Sicuro di non esserci è Viti, dopo il cartellino rosso rimediato nell'ultimo match: al suo posto c'è Romagnoli. Come terzino sinistro c'è Luperto al posto di Marchizza che ha accusato qualche problema fisico negli ultimi giorni. La linea a tre dei centrocampisti è composta da Zurkowski, Ricci e Bandinelli, mentre Henderson prende il posto di Bajrami come "10", alle spalle di Pinamonti e Cutrone, con Di Francesco out per problemi muscolari alla coscia sinistra.