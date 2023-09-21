Alaba all'Udinese: è solo l'ultimo big che riparte dalla provincia
L’Udinese è vicinissima a un gran colpo a sorpresa. Dal mercato degli svincolati sta per arrivare David Alaba, attualmente libero dopo 5 anni al Real Madrid. L'ultimo dei grandi campioni che hanno scelto una piazza più "piccola": dal Brescia di Baggio e Guardiola fino a Rafa Marquez al Verona o Ribery alla Salernitana...
- L'Udinese ha trovato un accordo con David Alaba, 34enne ex Real Madrid che si era svincolato lo scorso giugno.
- In carriera Alaba ha vinto con le maglie di Bayern e Real 4 Champions League, 3 mondiali per club e 12 campionati
- Il difensore austriaco sarà sottoposto a test fisici per accertarne le condizioni fisiche prima della firma del contratto
- Un incredibile colpo a sorpresa, che l’Udinese ha voluto anticipare con un "misterioso" tweet. Il difensore austriaco classe 1992, come detto ha una bacheca impressionante (tra cui 4 Champions, due col Bayern e due col Real). Proprio al Real, dopo una vittoria negli ottavi della Champions 2022/23 divenne celebre l'esultanza di Alaba... sollevando al cielo una sedia
- L'attaccante inglese, capitano del Leicester e simbolo del "miracolo" della Premier vinta nel 2015-26, ha detto sì al club lombardo dieci anni dopo quell’annata indimenticabile. Dopo essere rimasto svincolato a 37 anni, ha giocato nella Cremonese (in A da neopromossa) nella stagione 2025-26. Sette reti in 29 presenze in una stagione conclusa con la retrocessione e con l’addio all’Italia per tornare in Inghilterra, al Burnley, in seconda divisione
- Ex Real Madrid e Napoli, lo spagnolo era rimasto svincolato dopo 6 stagioni al Villarreal e nel 2025-26 è tornato in A per vestire la maglia del Pisa neopromosso. Stagione sfortunata chiusa con solo 8 presenze e la retrocessione
- Parlare del Como come di una “piccola”, oggi che il club lombardo è una realtà da Champions, potrebbe far sorridere. Di sicuro Como non è una metropoli, e va ricordato che la squadra è salita in A solo nel 2024, per iniziare la sua incredibile scalata. Anche grazie a colpi come questi: il primo fu riportare in Italia lo spagnolo (ex Real, Juve, Milan, Chelsea e Atletico) da oltre venti trofei nella propria bacheca (tra cui due Champions e un Europeo vinto da capitano)
- Provincia diventata glamour, quella di Como. Che ha accolto anche gente come Dele Alli, ex star del Tottenham che nel suo prime aveva toccato i 100 milioni di valore di mercato. O Sergi Roberto, uno che col Barça ha vinto di tutto; e c'è stato, quasi, anche Varane, preso nell'estate 2024, ma subito ko al crociato e poi ritiratosi e rimasto a Como come dirigente. Senza dimenticare, in panchina, Cesc Fabregas
- Un campione del mondo in Salento: era stata questa la scelta del francese per ripartire dopo le precedenti difficoltose stagioni al Barcellona: 25 presenze in prestito nel 2022/23 e prestazioni che lo avevano rilanciato nell'anno successivo al Lille.
- Con un'operazione lampo l'esterno portoghese, vincitore di 17 trofei in carriera (tra cui una Champions con lo United e l'Europeo del 2016), si era accordato per unirsi al club allora neopromosso in Serie A. Esperienza conclusa poi dopo sole 10 presenze.
- Un altro sogno diventato realtà. Da una parte un calciatore con un palmares infinito, dall'altra un club che era tornato in Serie A per la prima volta dopo 23 anni. Avventura poi proseguita nelle vesti di collaboratore tecnico.
- Capitano - anzi, el gran capitan - del Messico con il record di partecipazioni ai Mondiali (cinque, come Buffon, Matthäus, CR7 e i connazionali Carbajal e Ochoa), nel 2014 sceglie Verona per aggiungere l’esperienza in Serie A alla sua splendida carriera, ricchissima di titoli col Barça (tra cui un triplete proprio con Guardiola).
- Un altro grande leader difensivo come lo era stato Marquez. Campione di Spagna con l'Atletico da match winner, due volte campione d'Europa (League) e a un passo dalla Champions. Uno che non si è tirato mai indietro: ha giocato - e lottato - col Cagliari dal 2020 al 2022.
- Dopo aver conquistato l’Inghilterra in sette stagioni con la maglia del Chelsea - in cui era diventato Magic Box - un 37enne Zola tornò a casa. Non in una neopromossa, ma direttamente in B. Conquisteranno la A insieme.
- Capitolo ritorni romantici. Quello di Buffon - nello stadio dove diventò Superman - è stata una delle storie più recenti, dopo gli anni di Juve e il Mondiale 2006. Finita con il ritiro nel 2023.
- A proposito di Mondiali vinti, di Parma e di portieri… Anche il brasiliano - campione del mondo nel 1994 - tornò in Emilia per chiudere la carriera a inizio anni Duemila.
- Diciotto partite e due gol, ma anche l'emozione di un campione da diciannove titoli in carriera, tra cui tre Champions e ben due triplete!
- Nel gennaio 2021 fu uno dei colpi di mercato più incredibili. Provincia, remota. Il brasiliano che aveva vinto (anche lui) il triplete con l’Inter che tornava in Italia per giocare in Serie D. Nel giugno successivo, invece, il passaggio al Tre Penne, club di San Marino con cui era tornato a giocare la Champions (ma era stato subito eliminato al primo turno preliminare).
- Nelle serie minori ci sono finiti anche altri big. Tutto nacque da uno "scherzo", un fotomontaggio di Borja con la maglia del "Lebowski", squadra di dilettantti di Firenze. Poi diventato realtà.
- Dalla Salerno (di Ribery) a Reggio Calabria (di un altro francese): strada ben conosciuta dagli italiani. Ha giocato con Roma, Milan e Psg. Ha vinto campionati in Francia. Avventura calabrese durata tre anni, prima dell'ultima tappa della carriera vissuta a Bari.
- Restando in tema Francia e francesi… Vicecampione d’Europa nel 2016, nel suo curriculum: Arsenal, Manchester City e poi il Benevento. Sbarca in Campania nel 2018, chiudendo la sua prima e unica esperienza in Serie A con un gol in 13 presenze.
- Con Boateng condivide 24 presenze tra Milan e proprio nel Monza. Supermario, poco prima, era anche tornato nella sua Brescia. Nel 2024 aveva ritrovato la Serie A, col Genoa.
- Un colpo, datato 2004, che fece scalpore: scarpa d'oro nel 1999 e nel 2002, Jardel aveva vinto la classifica marcatori della Primeira Liga per ben cinque volte (4 con il Porto e una con lo Sporting), ma la sua parentesi italiana sarà tutt'altro che positiva.
- All'età di 34 anni il tedesco, eroe del Milan di Zaccheroni e che nel 1996 aveva deciso l’Europeo vinto dalla Germania in Inghilterra, chiuse la sua carriera al Chievo.
- Anche lui attaccante, anche lui tedesco. Dopo dodici trofei - tra cui quattro Bundes, una Champions e un'Intercontinentale col Bayern - scelse anche lui la provincia. A Udine.
- Il capocannoniere dell’edizione della Coppa Uefa 1998-99, che vinse con la maglia del Parma, a 33 anni passò al Siena. In Toscana cinque stagioni di Serie A, dal 2003 al 2008. Chiuderà poi la carriera al Figlione poco dopo, in prima e seconda divisione.
- Penna Bianca chiuse invece la propria carriera nel modo più romantico, dove l’aveva iniziata. A Perugia, nel 2004.
- Che non era ancora l'Atalanta che conosciamo oggi, ormai stabilmente ai piani alti delle classifiche del campionato. Dopo Juve, Atletico Madrid, Lazio, Inter e Milan, Vieri rientrò a Bergamo dove aveva già giocato da giovane. Dopo una parentesi alla Fiorentina, chiuderà proprio con l'Atalanta la carriera.
- Come il già citato Bierhoff, anche il vicecampione del mondo (USA ‘94) - oggi nella squadra di Sky Sport - chiuse la carriera al Chievo: dal 2003 al 2005, facendo da “tutor” a Julio Cesar.
- Titolare dei pali azzurri a USA '94 e Francia '98, già campione d’Italia con la Samp di Vialli e Mancini. Anche lui chiuse la carriera in provincia, all’Ascoli, alle soglie dei 40 anni.
- Inter, Chelsea, Juve. Poi nel 2011 l'attaccante romeno scelse il Cesena. Una delle ultime tappe della sua storia da calciatore.
- Una carriera da centrale ben conosciuto in Europa, tra Porto e Zenit. Prima la firma col Cagliari nel 2016. Poi il Parma, lasciato nell'estate 2021.