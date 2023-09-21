L’Udinese è vicinissima a un gran colpo a sorpresa. Dal mercato degli svincolati sta per arrivare David Alaba, attualmente libero dopo 5 anni al Real Madrid. L'ultimo dei grandi campioni che hanno scelto una piazza più "piccola": dal Brescia di Baggio e Guardiola fino a Rafa Marquez al Verona o Ribery alla Salernitana...