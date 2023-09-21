 Alaba all'Udinese: l'annuncio di calciomercato con... una sedia! Ecco perché | Sky Sport
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Calcio - FIFA Mondiali Calcio 2026 - Spagna vs Austria

Alaba all'Udinese: è solo l'ultimo big che riparte dalla provincia

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L’Udinese è vicinissima a un gran colpo a sorpresa. Dal mercato degli svincolati sta per arrivare David Alaba, attualmente libero dopo 5 anni al Real Madrid. L'ultimo dei grandi campioni che hanno scelto una piazza più "piccola": dal Brescia di Baggio e Guardiola fino a Rafa Marquez al Verona o Ribery alla Salernitana...

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