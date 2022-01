statistiche

Ciascuna delle tre sfide tra squadre neopromosse in questo campionato è terminata con un successo della formazione in trasferta, in particolare il Venezia ha vinto sul campo dell’Empoli a settembre, mentre l’Empoli ha vinto sul campo della Salernitana a ottobre (completa il successo della squadra campana in veneto) – mai una stagione di Serie A con tre neopromosse ha visto più vittorie esterne in queste sfide.