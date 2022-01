Spezia-Sampdoria 1-0: video, gol e highlights

Lo Spezia vince ancora: terzo successo consecutivo in A come non era mai successo in tutta la sua storia. Primo tempo bloccato, poi un palo di Caputo. Agudelo entra e sforna l'assist a Verde per il destro al volo che vale tre punti. Ko la Samp (che chiude in dieci per il doppio giallo a Ekdal) al ritorno di Giampaolo in panchina. Thiago Motta a +8 sulla zona retrocessione, Samp a +3

PAGELLE