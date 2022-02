Una traversa di Arnautovic e un palo di Di Francesco: al Dall’Ara finisce senza reti, con il Bologna che interrompe la striscia di tre sconfitte consecutive e l'Empoli che invece non vince da ben sette giornate, in cui ha sempre alternato il pareggio alla sconfitta. Occasioni anche per Soriano, Orsolini, Stojanovic e Bajrami; esordio per i nuovi acquisti di gennaio, Verre e il neozelandese Cacace

