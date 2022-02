Nella viola ballottaggio in attacco tra Piatek e Cabral mentre torna Martinez Quarta in difesa. Tre dubbi per Sarri che ritrova Pedro. Le probabili formazioni di Fiorentina-Lazio, calcio d'inizio ore 20.45, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Parte da Firenze un mese decisivo per la stagione della Lazio. Sette partite in ventidue giorni per la formazione di Maurizio Sarri che sarà impegnata tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Subito un banco di prova importante per i biancocelesti che sfideranno gli uomini di Vincenzo Italiano. Per la Fiorentina inizia un nuovo capitolo dopo l'addio di Vlahovic e un mercato di gennaio che ha cambiato radicalmente volto all'attacco della viola. Calcio d'inizio alle ore 20.45, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite). Telecronaca di Federico Zancan, commento di Luca Marchegiani.