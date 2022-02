A far rumore adesso torna a essere il campo. Forse era il più grande desiderio di Vincenzo Italiano dopo la chiusura del mercato della Fiorentina che ha fatto parlare molto, a causa della cessione di Vlahovic alla Juventus. Nella conferenza stampa della vigilia del match contro la Lazio (in programma sabato sera alle 20:45, match trasmesso in diretta su Sky), l'allenatore della Fiorentina ha risposto alle domande dei giornalisti che chiedevano un suo commento sulla cessione del suo ex bomber: "Vi ho sempre detto che io ero estraneo a tutto. Era una situazione personale che andava avanti da tempo", ha detto Italiano. "Io tradito da lui? No, l'unico rapporto che avevo con il ragazzo riguardava situazioni di campo, nient'altro". Ora però è tempo di dimenticare Vlahovic e Italiano questo lo sa bene: "Abbiamo perso un compagno di squadra e un calciatore importante che finalizzava in modo concreto e decisivo il nostro gioco, ma si va avanti. Il gruppo è unitissimo e non ne risentirà. Sono arrivati due giocatori forti: vedendoli lavorare mi stanno dando grandissima fiducia, e sono convinto che si prenderanno la responsabilità di dare tantissimo per questa piazza straordinaria. Andiamo avanti a testa alta e convinti del nostro lavoro".