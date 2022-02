È un derby con vista scudetto quello tra Inter e Milan che, alle ore 18.00, scenderanno in campo al Meazza. Sarà la 176^ sfida in Serie A tra nerazzurri e rossoneri che si trovano già ad un bivio del campionato. La squadra di Simone Inzaghi è reduce da 14 risultati utili consecutivi e con una vittoria andrebbe a +7 sugli uomini di Pioli. Il Milan, di contro, cerca un successo che manca dal 9 gennaio (0-3 a Venezia) per salire a un punto dalla vetta.

La probabile formazione dell'Inter

leggi anche

Inzaghi: "Se c'è un rigore lo tira Lautaro"

Inzaghi pensa a un solo cambio rispetto alla formazione che ha battuto il Venezia. A destra, infatti, dovrebbe giocare Dumfries, favorito su Darmian. Per il resto consueto 3-5-2 con Barella, Brozovic e Calhanoglu che formeranno il tridente di centrocampo. In avanti spazio a Dzeko e Lautaro Martinez, mentre Sanchez potrebbe trovare spazio a partita in corso. Ha lavorato a parte, invece, il nuovo acquisto Caicedo a causa di un affaticamento. L'ex Genoa potrebbe andare in tribuna.