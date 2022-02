La probabile formazione dell'Inter

Inzaghi pensa a un solo cambio rispetto alla formazione che ha battuto il Venezia. A destra, infatti, dovrebbe giocare Dumfries, favorito su Darmian. Per il resto consueto 3-5-2 con Barella, Brozovic e Calhanoglu che formeranno il tridente di centrocampo. In avanti spazio a Dzeko e Lautaro Martinez, mentre Sanchez potrebbe trovare spazio a partita in corso. Ha lavorato a parte, invece, il nuovo acquisto Caicedo a causa di un affaticamento. L'ex Genoa potrebbe andare in tribuna.



INTER (3-5-2) la probabile formazione: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All.: Inzaghi