La Juventus riesce a riprendere al fotofinish un match che sembrava deciso da una splendida punizione di Malinosvkyi. E' Danilo a trovare il gol del pari nei minuti di recupero con un colpo di testa dagli sviluppi di un angolo. Gara ricca di occasioni da gol: per la Juve ci provano Vlahovic, Dybala e Rabiot, per l'Atalanta De Roon, Koopmeiners e Boga. Con questo pari, l'Atalanta resta a +1 sulla Juve in classifica

