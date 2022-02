Termina in parità lo scontro salvezza tra penultima e ultima, 1-1 a Marassi che mantiene il ritardo sulla zona salvezza. In avvio gol annullato per fuorigioco a Portanova, regolare il vantaggio di Destro su assist di Ekuban al 32'. Rossoblù che sprecano il bis e incassano il pareggio di Bonazzoli prima dell'intervallo. Pericoloso ancora Destro nella ripresa dove il risultato non cambia. Sono 22 le partite di fila senza vittorie per il Grifone

PAGELLE