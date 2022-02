Dopo il ko in Coppa Italia, la Lazio torna alla vittoria con il secondo 3-0 consecutivo in campionato dopo quello rifilato alla Fiorentina. Tutto facile contro il Bologna: Immobile sblocca su rigore procurato da Zaccagni, che nella ripresa arrotonda con la sua doppietta personale in 10'. Bologna senza vittorie da 5 giornate

PAGELLE