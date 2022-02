La squadra di Zanetti ritrova la vittoria in campionato dopo tre mesi battendo in rimonta il Torino. Parte meglio il Toro che passa in vantaggio con Brekalo e per 30' domina la partita. Nel finale di tempo, il Venezia trova il pari con Haps e al primo tentativo della ripresa passa in vantaggio con Crnigoj servito da Aramu. Vano qualsiasi tentativo del Toro di trovare il pari compreso il gol di Belotti annullato dopo 'On field review' per fuorigioco di Pobega